Giertych wystartuje do Senatu? "Jest jak kukułcze jajo"

Poseł klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski zdradził w programie "Tłit", że lista kandydatów Paktu Senackiego mogę być gotowe już w tym tygodniu. - Już tylko chyba jeden okręg został niedogadany - mówił, nie chcą określić, o który chodzi. Nie był w stanie powiedzieć, czy Roman Giertych na pewno wystartuje w ramach Paktu. - Czas pokaże. (…) Wiem, że dostał propozycję startu, ale jednej nie przyjął (...). Z Giertychem jest taki problem, że żadna partia nie chce się do niego przyznać. Słyszę z mediów różne plotki (o starcie Giertycha – red.), ale na koniec przychodzą te negocjacje. Jeżeli nikt go nie zgłasza, to mam takie wrażenie, że jest jak kukułcze jajo. Wszyscy by chcieli, żeby to się jakoś “ociepliło”, ale chętnych brak - podsumował poseł.

