Giertych poza paktem. "Może być dobrym senatorem"

Roman Giertych chce kandydować do Senatu wbrew ustaleniom paktu senackiego. Były wicepremier może liczyć na wsparcie ze strony Polski 2050. - Szymon Hołownia powiedział, że każdy ma prawo, także Roman Giertych, do startu do Senatu RP. Nie przez to, co Giertych mówił lata temu i pod czym nigdy bym się nie podpisał, ale z racji tego, co przeszedł ze strony władzy PIS może być dobrym senatorem - mówił w programie "Tłit" Michał Kobosko z Polski 2050. - Może być dobrym senatorem anty-PiS. To nie jest kandydat paktu senackiego. On jest negocjowany i mam nadzieję, że do końca czerwca uda nam się osiągnąć porozumienie w ramach czterech ugrupowań. Na dziś Roman Giertych nie jest częścią naszego porozumienia - dodał.