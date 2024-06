Giertych chce radykalnych rozwiązań. "Rozbija koalicję"

Trwa spór wokół sposobów naprawy sytuacji w Krajowej Radzie Sądownictwa. Poseł KO, mecenas Roman Giertych opowiedział się za radykalnymi rozwiązaniami. Na antenie TVN24 postulował m.in., by nielegalnie wybranych członków KRS-u pozbawić dostępów, a nawet zmienić zamki w siedzibie Rady. - To nie jest tak, że jak się w jakiejś instytucji wyłączy prąd, to ta instytucja przestaje istnieć na gruncie prawnym. Sam lokal nie konstytuuje istnienia danej instytucji - przekonywała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska. Na uwagę, że w głosząc takie stanowisko "podpadnie" Giertychowi odparła, że to już "nie pierwszy raz", gdy się z nim nie zgadza. - Ministrem sprawiedliwości, który zarządza tym tematem, jest Adam Bodnar, nie Roman Giertych (…). Uważam, że Giertych szkodzi sprawie, podważając decyzje ministra konstytucyjnego. Szarpiąc się w jakiś sposób z jego tezami, nie wspiera koalicji rządzącej, a raczej ją rozbija - oceniła Żukowska. Według posłanki Giertych tak bardzo podkreśla swoją różnicę zdań z Bodnarem, bo "być może chciałby go zastąpić na jego stanowisku". Dodała, że uważa tak na podstawie "czynów i słów", jakie wygłasza Giertych.