Gersdorf o sędziach SN: ostatnio nazywają nas postkomunistami, ze złodziejami "nie chwyciło"

Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf twierdzi, że rząd Prawa i Sprawiedliwości usiłuje podporządkować sobie polski wymiar sprawiedliwości. Gersdorf twierdzi, że władza premiuje "spolegliwych" sędziów i prokuratorów, a niewygodnym utrudnia karierę.

Gersdorf twierdzi, że nowe regulacje prawne w polskim sądownictwie były jedynie pretekstem do zmiany obsady najwyższych stanowisk, a nie, jak przedstawiał to rząd, drogą ku usprawnieniu systemu prawnego. - To pokazuje, czemu ma służyć ta tzw. reforma – wymianie kadr. Nie przysłużyła się ona do ścigania zaniechań dyscyplinarnych, ani przyspieszeniu procesów, jak obiecywano. Sędziami sędziów nie może być władza, która podlega ocenie sędziów - tłumaczyła.