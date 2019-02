Gersdorf komentuje słowa Dudy o "poniżaniu sędziów". "Jestem zbulwersowana"

- Nie słyszałam o takich przypadkach. Nikt nie przychodził do mnie, żeby się skarżyć - powiedziała Małgorzata Gersdorf. I prezes Sądu Najwyższego odniosła się do słów prezydenta. Andrzej Duda stwierdził, że wyżej postawieni koledzy poniżają nowych sędziów.

I podkreśliła, że "nie słyszała o takich przypadkach". - Nikt nie przychodził do mnie, żeby się skarżyć - dodała. Gersdorf przypomniała, że zdaniem Dudy złe zachowanie dotyczy wysoko postawionych kolegów .

- Nie wiem co [prezydent Duda - red.] miał na myśli, jakie przypadki tego agresywnego zachowania kolegów, którzy wcześniej zasiadali w Sądzie Najwyższym - powiedziała w rozmowie z TVN24 Małgorzata Gersdorf.

- Ponieważ ja byłam na tej uroczystości, więc sądzę, że to było skierowane do mnie i jestem tym zbulwersowana, bo staram się być grzeczna i staram się jakoś funkcjonować z tymi dwoma izbami, choć oczywiście to nie rodziło naszego wielkiego aplauzu - uznała I prezes SN.