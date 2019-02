Andrzej Duda twierdzi, że sędziowie SN są poniżani. "To przykre"

Podczas uroczystości mianowania prezesów dwóch nowych izb Sądu Najwyższego prezydent Andrzej Duda stwierdził, że sędziowie, którzy niedawno zaczęli pracę w SN są poniżani przez kolegów z dłuższym stażem. Nie tłumaczył jednak, na czym ten dokładnie polega ten proceder.

- Wiem, bo także jestem obserwatorem i uczestnikiem życia publicznego, że w Sądzie Najwyższym dzisiaj zdarza się bardzo wiele sytuacji, które można określić jako przykre. Dla Państwa jako doświadczonych prawników, jako ludzi rzetelnych, uczciwych - co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Proszę, żebyście to spokojnie wytrzymali - powiedział podczas przemówienia Andrzej Duda.