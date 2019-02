2,5 mln złotych. Sędziowie SN zwrócili pieniądze

"Sędziowie, którzy zostali odesłani w stan spoczynku i wrócili do orzekania, zwrócili swoje odprawy" - informuje reporter RMF FM. Dziennikarz dowiedział się, że wszyscy sędziowie wywiązali się z tego obowiązku.

Sędziowie wrócą do orzekania

Teraz sędziowie wrócą do pracy. Prawnicy mieli czas do piątku, aby oddać odprawy oraz ekwiwalenty za urlopy. Ze zwrotów, do budżetu państwa wpłynęło ponad 2,5 mln złotych. Kwoty były zróżnicowane ze względu na stanowisko.