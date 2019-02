Prezydent powołał dwóch nowych prezesów Sądu Najwyższego

Prezydent Andrzej Duda wręczył we wtorek akty powołania na stanowisko prezesa dwóch nowych izb Sądu Najwyższego. Prezesem Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych została Joanna Lemańska. Stanowisko prezesa Izby Dyscyplinarnej objął Tomasz Przesławski.

- To bardzo ważne izby, utworzone, by zmienić wizerunek i społeczną opinię na temat Sądu Najwyższego, a przede wszystkim polskiego wymiaru sprawiedliwości – podkreślił Andrzej Duda podczas uroczystości. - Bardzo ważne, by Polacy mieli poczucie, że sądy w Polsce są sprawiedliwe, dobrze orzekają, że sędziowie są szczególną grupą zawodową, pełniając służbę na rzecz społeczeństwa - dodał.