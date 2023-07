Genialny patent Ukraińców. Rosjanie na froncie załamują ręce

Ukraińcy pochwalili się kolejnym patentem, który pozwala im zyskiwać przewagę na froncie. Żołnierze z 44 Brygady Sił Zbrojnych Ukrainy, walczący w obwodzie donieckim, pokazali nagranie, na którym niszczą rosyjskie miny i to bez żadnych strat. Wszystko dlatego, że przy użyciu drona spuszczają na miny granat, a ten po chwili eksploduje, powodując samodetonację zgromadzonych na ziemi ładunków wybuchowych. W tym przypadku dwukrotnie użyto granatu M76, który oczyścił rosyjską pozycję z min przeciwpancernych TM-62. Tego typu akcje stały się normą w ostatnim czasie. Rosjanie zaminowali tysiące kilometrów terenu przed rozpoczęciem ukraińskiej kontrofensywy, co zmusiło żołnierzy Zełenskiego do szukania sprytnych patentów na taki obrót spraw. Granaty zrzucone z dronów zdają egzamin, przyprawiając o ból głowy okupantów, którzy powoli już załamują ręce, ponieważ obrońcy Kijowa wciąż prą na przód.