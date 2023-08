Genialny patent Ukraińców. Pokazali, czym radzą sobie z Rosjanami na froncie

Ukraińcy zaskakują swoją kreatywnością na froncie. Patentem na radzenie sobie z rosyjskimi żołnierzami stały się drony domowej roboty. Na nagraniu opublikowanym przez agencję Reutera Ukraińcy pokazali, w jaki sposób żołnierze Zełenskiego testują domowe drony w terenie, aby sprawdzić, czy są one gotowe do użycia na linii frontu. Sprzęt wykonany jest z taniej elektroniki i elementów drukowanych w 3D i może zrzucić nawet 1,5-kilogramową bombę. Aby przetestować jego możliwości, żołnierze podczas testu przymocowali do drona butelkę z wodą. Donieck i Ługańsk razem tworzą rosyjskojęzyczny region Donbas, który pozostaje w centrum trwającej "specjalnej operacji wojskowej" Moskwy na Ukrainie. Tuż przed rozpoczęciem wojny w lutym ubiegłego roku Moskwa uznała oba terytoria Ukrainy za "niezależne republiki ludowe", później nielegalnie je przyłączyła. Jak podaje Reuters, według najnowszych danych ONZ, w trwającej wojnie rosyjsko-ukraińskiej zginęło ponad 9 300 cywilów, a ponad 16 600 zostało rannych.