Generał z USA: "To jest ten moment"

Rzecznik generała Milleya pułkownik Dave Butler podkreślił, że kompleksowe szkolenie ukraińskich żołnierzy "to część międzynarodowego wysiłku, by pomóc im skutecznie odpowiedzieć na ataki rosyjskich najeźdźców". - To oczywiste, oni wyruszają, by walczyć i bronić swój kraj - stwierdził Butler cytowany w "The Washington Post".