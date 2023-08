Generał Różański wystartuje w wyborach. Wojskowy potwierdza

"Pakt senacki" to porozumienie zawarte między PO, PSL, Lewicą i Polską 2050. Zakłada ono, że partie te wystawią wspólnego kandydata w każdym ze stu okręgów wyborczych do Senatu, tak by o mandat senatora konkurował jedynie z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, a nie z innym kandydatem opozycji. Ma to zwiększyć jej szansę na utrzymanie większości w izbie wyższej.