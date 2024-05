Generał Pytel: "Szmydt jest skończony, ale wielu agentów funkcjonuje jeszcze w Polsce"

Polski oficer służb specjalnych, były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, generał Piotr Pytel uważa, że mało prawdopodobne jest, że służby specjalne w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości mogły nie zarejestrować częstych wyjazdów sędziego Tomasza Szmydta na Białoruś. - Pojawiły się informacje, nie wiem, czy wiarygodne, że tych wyjazdów było więcej. Jego sąsiedzi teraz opowiadają: "Tutaj było wiadomo, że on jeździł na Białoruś". Więc Szmydt tych wyjazdów jakoś specjalnie nie ukrywał. Mógł sobie po prostu na to pozwolić w tym czasie, gdy rządził PiS. Nie wyobrażam sytuacji, żeby on jeździł tak po prostu we własnych, prywatnych interesach - mówi generał.