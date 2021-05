Gen. Waldemar Skrzypczak: Izrael może rozpocząć inwazję lądową

Konflikt na linii Izrael - Palestyna narasta, a wymiana ognia między jedną a drugą stroną trwa już kolejny dzień. O komentarz do gorącej sytuacji na Bliskim Wschodzie zapytaliśmy generała Waldemara Skrzypczaka. - Trzeba się liczyć z tym, że konflikt może przyjąć bardziej ostry charakter i być odpowiedzią armii izraelskiej na nieustające ataki ze strony Hamasu - powiedział były wiceminister obrony narodowej. Podkreślił, że "Hamas szuka rozwiązania siłowego, które może skończyć się inwazją wojsk lądowych armii Izraela w strefie Gazy". - To się rozniesie na region. W tej chwili Iran się mocno angażuje we wsparcie Hamasu, prezydent Turcji jednoznacznie popiera działania Palestyńczyków i mówi o tym, że tym złym w regionie jest Izrael. To jest wielka gra na wysokim poziomie" - tłumaczył gen. Skrzypczak.

