Gen. Szymczyk nie był sam. "Ta osoba powinna mieć wiedzę"

Przy gen. Jarosławie Szymczyku były w Ukrainie osoby, które znają się na broni - tak twierdzi Andrzej Mroczek, były policjant i ekspert ds. terroryzmu z Collegium Civitas. - Ta osoba powinna mieć wiedzę jeśli chodzi o broń. Jak ją sprawdzić chowając do samochodu, czy posiada cechy broni w myśl ustawy, czy stwarza zagrożenie i czy można ją przewieść przez granicę. Nie powiem kogo mam na myśli - zastrzegał Andrzej Mroczek w programie "Newsroom WP". - Już po samym wybuchu bardzo mnie interesuje kto kierował działaniami na miejscu zdarzenia, gdy komendant został zabrany karetką do szpitala. Wezwano pirotechników. Z informacji medialnych wynika, że nie było na miejscu straży pożarnej. Procedury jasno mówią, że pirotechnicy przystępują do interwencji, żeby sprawdzić czy przedmioty w gabinecie komendanta również nie zawierają materiałów wybuchowych i również - co najważniejsze - nie mogłoby dojść do wybuchu wtórnego. Mogło być dużo gorzej. Od tego są pirotechnicy. Oni mogą podejmować czynności z chwilą, gdy mają zabezpieczenie logistyczne w postaci karetki i straży pożarnej. Generalnie procedury minersko-pirotechniczne wskazują, że na miejscu muszą być służby zabezpieczające ich działania - dodał.