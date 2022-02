Gen. Skrzypczak: jak Zachód nie postawi Putinowi ultimatum, to on się nie cofnie ani na krok

Gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojska Lądowych, był gościem programu “Newsroom” WP. Pytano go o sytuację wokół Ukrainy – brak deeskalacji ze strony Rosji, mimo gróźb USA. - Zapowiedzi [sankcji], jak widać, nie wystraszyły Putina. Wszystko przez to, że głos zachodnich liderów jest rozproszony. Każdy rozmawia z Putinem osobno – Rosja po prostu ich rozgrywa - ocenił generał. - Prezydent USA i reszta zachodnich liderów powinna postawić Putinowi konkretne ultimatum. Na przykład: jeżeli nie wycofa wojska w ciągu trzech dni, to zostaną wobec Rosji wprowadzone sankcje. Ale, jak wiemy, tak nie jest. Zachodni przywódcy mówią co będzie, a Putin robi to, co sobie zaplanował - stwierdził Skrzypczak. Generał ocenił, że rozmowy z zachodnimi przywódcami “bawią Kreml”, bo nic z nich nie wynika. - Jeżeli nie postawią mu ultimatum, to on się nie cofnie ani o krok - podkreślił.