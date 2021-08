Gdańsk. 30 osób uziemionych na lotnisku. Pilot "pomachał środkowym palcem i odleciał"

Gdańsk. Chaos na lotnisku. Komentarz rzeczniczki

Co na to władze gdańskiego lotniska? - Jest nam bardzo przykro, że część pasażerów nie odleciała wczoraj z naszego lotniska do Burgas. (...) Cały czas wyjaśniamy okoliczności. Od agenta handlingowego, obsługującego linię lotniczą Ryanair, uzyskaliśmy informację, że decyzja o tym, iż około 30 pasażerów nie odleciało wczoraj do Burgas, to była decyzja linii lotniczej i to do linii lotniczej należy teraz kierować wszystkie reklamacje - przekazała RMF FM Agnieszka Michajłow, rzeczniczka prasowa portu.