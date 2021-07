Szok na lotnisku w Poznaniu. Pilot krzyczał do pasażerów "Jestem królem samolotu

Do skandalicznego incydentu miało dojść w sobotę przed lotem linii Ryanair z Poznania do Odessy na Ukrainie. Według relacji świadków, pilot krzyczał do pasażerów "won" oraz "jestem królem samolotu". W efekcie lot rozpoczął z godzinnym opóźnieniem, a 30 osób z ważnymi biletami zostało w kraju.