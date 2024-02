Gawryluk zastąpi Dudę? Kukiz jednoznacznie ocenił jej szanse

Choć do wyborów prezydenckich zostało jeszcze kilkanaście miesięcy, giełda nazwisk ruszyła. Wśród potencjalnych kandydatów do prezydentury, oprócz polityków, wymieniana jest dziennikarka Dorota Gawryluk, dziennikarz Krzysztof Stanowski oraz generał Rajmund Andrzejczak. Według Pawła Kukiza, tylko jedna z tych trzech osób ma realne szanse, by dostać się do Pałacu Prezydenckiego.