Fundusz Kościelny. Miliony z MSWiA na remonty kościołów i plebanii

"Konieczny pilny remont"

Na stronie internetowej warszawskiej parafii zamieszczono informację o potrzebie pilnego remontu. "Krużganki prowadzące do kościoła św. Antoniego z Padwy tuż przy wejściu do Ogrodu Saskiego to niezwykłe i bardzo poruszające miejsce na mapie Warszawy. Zostały tu umieszczone tablice upamiętniające wielkich Polaków, Bohaterów Ojczyzny i Powstańców Warszawy. Miejsce ukochane przez produkcje filmowe. Kręcone tu były sceny do filmów m.in.: 'Katyń', 'Jack Strong', 'Zieja', 'Czas honoru', 'Stulecie winnych', 'Wojenne dziewczyny', 'Sprawiedliwi'. Niestety, czas odcisnął na krużgankach mocne piętno, stąd miejsce to pilnie wymaga koniecznego remontu" - czytamy.