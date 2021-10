Dramat na granicy. Fundacja Ocalenie o "zdesperowanych migrantach". Jest nagranie

W związku z sytuacją na granicy poszukiwani są chętni do podjęcia pracy w Straży Granicznej. - Wcześniej w październiku były 32 miejsca, jednak na nasz wniosek został zwiększony on do 40, a w grudniu o dodatkowe 10. Do końca roku przyjmiemy 50 osób - przekazała w rozmowie z PAP kapitan Monika Chwastek z podlaskiej SG.