Pensje w Straży Granicznej pójdą w górę. Chętnych do służby przybywa

- Wcześniej w październiku były 32 miejsca, jednak na nasz wniosek został zwiększony on do 40, a w grudniu o dodatkowe 10. Do końca roku przyjmiemy 50 osób - przekazała w rozmowie z PAP kapitan Monika Chwastek z podlaskiej SG. Warto przy tym zwrócić uwagę, że aktualnie podlaski oddział liczy 2150 funkcjonariuszy i jest jednym z największych w Polsce.