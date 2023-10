Frekwencja w województwach. Komisje oblężone

Najwyższą frekwencję odnotowano na Mazowszu. Do godziny 17 poszło do urn łącznie 60,77 uprawnionych do głosowania. Druga najwyższą frekwencję zanotowało województwo małopolskie - 58,9 proc. Podium zamyka woj. łódzkie z wynikiem 58,58 proc.