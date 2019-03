Pola Elizejskie, budynek Zgromadzenia Narodowego oraz Pałac Elizejski - w tych miejscach w sobotę nie będą mogły odbywać się demonstracje To oficjalne zarządzenie paryskiej prefektury po ostatnich zamieszkach w stolicy Francji.

Zmiany w policji

Po zeszłotygodniowych protestach do dymisji podał się szef paryskiej prefektury Michel Delpuech. Zastąpił go Didier Lallement, który swoje urzędowanie rozpoczął od przyznania się do błędów w zabezpieczeniu demonstracji. Nowy naczelnik zapowiedział "zero bezkarności" w stosunku do demonstrantów używających przemocy.