Francja: protesty „żółtych kamizelek” skutkują wzrostem przemocy. Francuski rząd zaostrzy środki ostrożności

Francja: narastająca przemoc podczas protestów „żółtych kamizelek” zmusiła francuski rząd do rewizji krytykowanej przez opozycję strategii w zakresie utrzymania bezpieczeństwa.

Francja – protesty „żółtych kamizelek” skutkują wzrostem przemocy

W sobotę, 16 marca 2019, przemoc narastająca podczas cotygodniowych protestów „ żółtych kamizelek ” szczególnie przybrała na sile. Wydarzenia, które miały miejsce na Polach Elizejskich , skłoniły francuski rząd do rewizji krytykowanej przez opozycję strategii w zakresie utrzymania bezpieczeństwa. W niedzielę, 17 marca, premier Eduard Philippe zwołał w Pałacu Matignon posiedzenie kryzysowe z udziałem ministra sprawiedliwości Nicole Belloubet oraz szefa MSW Christophe’a Castanera. Celem zebrania było dokładne przeanalizowanie sytuacji i ustalenie, jakiej formy środki zapobiegawcze należy wprowadzić. Należy podkreślić, że uczestnicy spotkanie określili je mianem „nacechowanego niemożliwą do zaakceptowania przemocą wobec osób i mienia”. Postanowiono natychmiastowo zaostrzyć wszelkie środki stosowane przeciwko pomocy ze strony „żółtych kamizelek”.

Francja – francuski rząd chce zaostrzyć środki ostrożności

Sobotnie wydarzenia, które miały miejsce na Polach Elizejskich, doprowadziły do poważnych zniszczeń w 80 sklepach i innych lokalach. Protestujący dewastowali sklepy luksusowych marek i dewastowali kioski. W najbardziej skrajnych przypadkach dochodziło do fizycznego zagrożenia osób obecnych na miejscu zamieszek. Marcowe akty przemocy zostały określone przez media jako „nienotowane od grudnia”. Przypominamy, że po wydarzeniach z 1 grudnia 2018, w oficjalnym komunikacie po spotkaniu rządu podkreślono, że siły operacyjne zostały już gruntownie dostosowane do podobnych sytuacji. W poniedziałek 18 marca, premier Philippe ma przedstawić Emmanuelowi Macronowipropozycje w sprawie podjęcia nowych środków, które zostaną zastosowane w następnych godzinach „z całą stanowczością”.