Francja. Paryż ma zapłacić karę. Merostwo zatrudniło zbyt dużo kobiet

W 2012 roku uchwalono prawo, zwane od nazwiska ówczesnego szefa służby cywilnej, prawem Sauvadeta. Miało ono zagwarantować równe prawa w dostępie do stanowisk kierowniczyc h kobietom i mężczyznom.

Prawo Sauvadeta zakłada, że co roku będzie dokonywany przegląd zatrudnienia w urzędach administracji publicznej. Sprawdzane będą nominacje na stanowiska kierownicza. Jeśli okaże się, że w jakimś urzędzie nominowano na dyrektorów mniej niż 40 proc. kobiet (lub mężczyzn), to zapłaci on karę - 90 tys. euro.