Francja. Duchowny dał zgodę na taniec na rurze. Teraz straszą go śmiercią

Nie spodziewał się raczej, jakie konsekwencje może przynieść zgoda na taniec na rurze w świątyni. Pod drzwiami kościoła znaleziono kopie programu wieczoru z adnotacjami takimi jak "umrzesz" lub "pójdziesz do piekła". Jeden z listów z pogróżkami głosił, że "parafianom powinno się ściąć głowy", że "to nie jest kościół, to kabaret". W drugim anonimowy nadawca napisał, że duchownemu "trzeba ściąć głowę, bo oddał klucze do naszego świętego kościoła tańczącemu wężowi".