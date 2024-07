Kolejne miasta we Francji zabraniają organizowania ksenofobicznych imprez

Jak podkreśla stacja telewizyjna BMFTV, Liga Praw Człowieka ogłosiła w poniedziałek zamiar złożenia skargi na organizatorów "za podżeganie do nienawiści rasowej". "Rasizm i nawoływanie do nienawiści nie są mniej lub bardziej folklorystycznymi opiniami, są one przestępstwami. Regularnie prowadzą do brutalnych ataków i aktów codziennej dyskryminacji" - napisali w mediach społecznościowych przedstawiciele organizacji.