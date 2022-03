Frakcja twardogłowych na Kremlu. To oni mogą zaszkodzić negocjacjom

Dobre informacje z negocjacji, co innego widać na froncie

Kiedy w Turcji toczyły się ukraińsko-rosyjskie negocjacje pokojowe, minister obrony Rosji Siergiej Szojgu ogłosił pobór do wojska 134 tys. obywateli i zapowiedział operację "wyzwolenia" Donbasu. Chodzi o części obwodów Ługańskiego i Donieckiego w granicach kontrolowanych dotąd przez Ukrainę. Szojgu wyjaśniał, że pobór do wojska to rutynowa coroczna operacja. Poborowych jest mniej niż rok temu. Wspomniał, że mają oni być przeszkoleni do końca maja. Zapewnił, że nie zostaną oni wysłani w "gorące rejony".