Próba otrucia Abramowicza wywołała szok. Jakich trucizn używają Rosjanie?

Wil Mirzajanow, jeden z twórców nowiczoka, oświadczył po fakcie, że żałuje, że przyłożył rękę do stworzenia śmiercionośnej broni. Mirzajanow twierdzi, że nowiczoka nie mógł użyć nikt poza rosyjskimi władzami. Mimo to, był zaskoczony użyciem tych środków do przeprowadzenia zabójstwa, bo według pierwotnych planów trucizna była przeznaczona do użycia w pociskach artyleryjskich i bombach. - Nie mogę tego pojąc, to niebywałe. Byliśmy przekonani, że rozwijamy te typy broni dla ochrony naszego kraju - mówił chemik w 2018r.