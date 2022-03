Ostatnia nadzieja rosyjskich generałów. Posłali tam Czeczenów i gang motocyklowy Nocne Wilki

Tylko w niedzielę siły ukraińskie odparły tu siedem ataków, a w poniedziałek rano pod miastem Izium w obwodzie charkowskim rozpoczęły się ciężkie walki. Na wschodzie Ukrainy Rosjanie dążą do okrążenia ukraińskich sił broniących się w obwodach donieckim i ługańskim. Za plecy walczących obrońców wojska Putina chcą wejść od północy oraz od strony Mariupola na południu. A to oznacza, że w Donbasie jest teraz najważniejsze pole bitwy. Od efektów tych walk bardzo wiele zależy.

Wschodnia część Ukrainy to teraz najważniejsze pole bitwy - twierdzą analitycy wojskowi. Obrońcom Donbasu grozi okrążenie

Źródło: Zwiezda TV, ISW , fot: The Institute for the Study of War