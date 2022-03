Putin zmienia taktykę? "Rosja potrzebuje politycznego zwycięstwa"

- Pod względem politycznym Rosja potrzebuje zwycięstwa. Wybrano Donbas, bowiem to na tym kierunku Putin odnosi największe sukcesy. Nie dość, że był on od samego początku najlepiej przygotowany, to w trakcie wojny Rosjanie opanowali korytarz lądowy do Donbasu. Uzyskanie możliwości operacyjnych z terenów republik separatystycznych będzie elementem, który spełnia oczekiwania rosyjskiej propagandy - ocenia ekspert portalu Defence24.pl.