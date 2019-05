Czesi przywitali Nocne Wilki ogromnym banerem

"Hitler i Stalin rozpoczęli drugą wojnę światową" - taki baner wywiesili Czesi nad autostradą, którą przejeżdżały Nocne Wilki. Ten rosyjski klub motocyklowy skończył właśnie objazd po Europie.

Rosyjski klub motocyklowy Nocne Wilki znany jest ze swoich skrajnie nacjonalistycznych poglądów oraz popierania zbrojnych działań Federacji Rosyjskiej na Ukrainie. Motocykliści co roku na przełomie kwietnia i maja biorą udział w rajdzie "Drogi Zwycięstwa - na Berlin”.

Problemy na polskiej granicy

Rajd wystartował spod Muzeum Zwycięstwa w Moskwie, potem odwiedził Tułę, Mińsk i Brześć. 1 maja Nocne Wilki przekroczyły granicę polską. Nie obyło się bez kłopotów. Prezydent Nocnych Wilków Aleksandr Załdostanow dojechał z kolumną tylko do Brześcia. Ma zakaz wjazdu do Unii Europejskiej. Nie wpuszczono też paru innych uczestników rajdu oraz busa, który był zapleczem technicznym dla motocyklistów.

W środę kolumna dotarła do Czech, a w czwartek zakończyła rajd w Berlinie. Jak co roku, złożyli tam kwiaty pod pomnikiem Żołnierza Wyzwoliciela w berlińskim parku Treptow. Trasa rajdu liczy ponad 6 tys. kilometrów. Po drodze do rosyjskich motocyklistów dołączają uczestnicy z Polski, Czech, Niemiec i Włoch.