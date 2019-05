Paweł Kukiz wyjaśnia swój atak na Roberta Biedronia

- Ze spraw, które dla wielu ludzi są święte, robimy rynsztok - powiedział Paweł Kukiz. Wyjaśnił też, co znajduje się w projekcie ustawy autorstwa Kukiz'15, zakazującej nawet podejmowania negocjacji w sprawie roszczeń ofiar Holokaustu.

Paweł Kukiz był w czwartek gościem "Salonu politycznego Trójki". Tłumaczył się z ostrych słów skierowanych do Roberta Biedronia w środę. Lider Kukiz'15 nazwał szefa Wiosny "SLD-owcem Palikotnym" oraz zarzucił mu "nienawiść do świata, przykrytą fałszywym uśmiechem". Poszło o pomysł Roberta Biedronia, aby usunąć z kodeksu karnego art. 196 o obrazie uczuć religijnych. Pisaliśmy o tym TUTAJ .

- To była złożona sytuacja. Byłem tego dnia na pogrzebie Izy Skrybant, wokalistki Tercetu Egzotycznego, zresztą wspanialej kobiety. Pogrzeb odbywał się na tym samym cmentarzu, na którym pochowany jest mój tata. Ojciec przeżył w życiu traumę, był zesłany na Syberię - wyjaśniał Kukiz. - Przypomniały mi się słowa babci, która modliła się na Syberii do Matki Boskiej, żeby ocaliła życie tacie. Babcia miała medalik z Matką Boską, była to dla niej świętość. Więc jak zobaczyłem jak Robert Biedroń domaga się depenalizacji, to napisałem to, co napisałem - dodał.