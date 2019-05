Szokujący wpis Pawła Kukiza o Biedroniu. "Wara od mojej wiary"

"Dla mnie może Pan chodzić z ping-pongiem w ustach i wyćwiekowanej obroży wraz z tabunem podobnych panu kolegów. Pańska sprawa i nic mi do tego. Ale wara od mojej wiary. Wara od symboli, które dla mnie są ważne" - napisał Paweł Kukiz na Facebooku.

"Biedroń chce zniesienia artykułu o obrazie uczuć religijnych, 'by nikt już nie był ścigany dlatego, że jacyś talibowie chcą na tym zbić kapitał polityczny'. Kapitał polityczny to zbijasz ty i twój żonomąż, panie Biedroń - na wrzaskliwych pedaliadach, agresywnym ateizmie, neobolszewickim liberalizmie, który chce zmieść wszystko, co było święte dla naszych przodków i co do tej pory wyznacza cel i jest sensem dla ogromnej większości ludzi" - napisał lider Kukiz'15.