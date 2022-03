Polak formuje oddział do walki w Ukrainie. "Przyłączymy się do obrony Kijowa"

- Jeśli Białoruś włączy się mocniej do działań zbrojnych, to dojazd z zachodu do Kijowa może zostać odcięty. Tymczasem we Lwowie czeka na nas przedstawiciel ukraińskich sił specjalnych, który ma nas dalej pokierować. Zapewnił, że jesteśmy potrzebni, szczegóły przydzielonych zadań mamy poznać na miejscu - mówi Jan Plewka.