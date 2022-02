Firma będzie zwalniać osoby niezaszczepione. Przewiduje jednak wyjątki

Jak podała agencja Bloomberg, firma telekomunikacyjna T-Mobile będzie rozwiązywać kontrakty z pracownikami, którzy do 2 kwietnia 2022 roku nie zaszczepią się przeciw COVID-19. Ci z kolei, którzy do 21 lutego będą zaszczepieni tylko pierwszą dawką, do momentu otrzymania pełnego szczepienia zostaną wysłani na bezpłatne urlopy.