Fiński generał: "Putin nie ma planu B"

Scenariusze zakończenia wojny

Zdaniem Toveriego istnieje kilka scenariuszy na to, jak może zakończyć się wojna. Pierwszym z nich jest to, że Ukraina wyprze okupanta ze swojego terytorium. Drugim, że będzie to nowy "zamrożony" konflikt, który będzie trwał latami, natomiast trzeci zakłada, że "obie strony staną się tak wyczerpane, że po tym, jak walki będą trwały bardzo długo, dojdzie do jakiegoś porozumienia pokojowego". Rosyjskie władze wiedzą jednak, że nie mogą przegrać, ponieważ "wymagałoby to zmiany przywództwa".