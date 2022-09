Fiński ekspert ocenia morale rosyjskich rezerwistów. Według niego Putin wysyła poborowych na śmierć

W niedzielę na Twitterze fiński generał Pekka Toveri podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat decyzji Putina dotyczącej zasadności i celu mobilizacji. Wojskowy uważa, że rosyjski dyktator wyśle swoich rezerwistów do Donbasu, bo chce powstrzymać postępującą ukraińską kontrofensywę. Toveri twierdzi, że Kreml podejmuje obecnie "niestrategiczne decyzje" i wysyła poborowych na front, nie zważając na to, że nie są przygotowani, by walczyć.