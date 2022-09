Amulety zamiast kamizelek kuloodpornych. Mobilizacja w Rosji trwa

Nowy dekret Władimira Putina wywołał w Rosji duże poruszenie. Wielu obywateli wyraża sprzeciw wobec zarządzenia dyktatora o mobilizacji. Rosjanie w środę tłumnie wyszli na ulicę, by protestować. Niektórzy mężczyźni w wieku poborowym postanowili opuścić kraj, by uniknąć wcielenia do armii. Siergiej Szojgu, który jest ministrem obrony w Rosji poinformował, że do walki w Ukrainie powołanych będzie nawet 300 tysięcy rezerwistów. Rosjanie ruszają już na front. W sieci pojawia się wiele nagrań poborowych. Na jednym z opublikowanych materiałów widać, jak młodzi mężczyźni otrzymują od służb amulety.