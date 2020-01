WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze jerzy owsiak + 5 wośpPaweł AdamowiczAleksandra dulkiewiczmagdalena adamowiczPiotr Adamowicz oprac. Arkadiusz Jastrzębski 1 godzinę temu Finał WOŚP 2020 w Gdańsku. Magdalena Adamowicz: nie damy się zastraszyć - Kochani, to dla mnie bardzo trudny moment, najtrudniejszy od 14 stycznia 2019 r. Zło nie może wygrać, nie damy się zastraszyć, pamiętajcie,... Rozwiń Kochani to dla mnie bardzo trudny … Rozwiń Transkrypcja: Kochani to dla mnie bardzo trudny moment Najtrudniejszy moment Od 14 stycznia 2019 roku Weź to z nami i mówić tutaj dała Ale pamiętajcie Że dobro zwycięża Że zło nie może wygrać Że nie damy się zastraszyć Jesteście wszyscy tutaj dlatego że i się nie boicie Pamiętajcie Zło boi się odwagi Dlatego Stąd Z Gdańska Wieje wiatr i świeci słońce odwagi Słońce Solidarności Serce tolerancji i otwartości Paweł Paweł jest jedź ze mną Jestem no Cały czas jego obrączka wisi na mojej szyi jest z gdańszczanami jest Wszystkimi I jesteśmy my tutaj nie tylko ludzie z Gdańska ale ludzie z całej Polski cała Polska Teraz w Gdańsku tutaj bije serce Polski tutaj ciągle bije serce I nie przestanie bić do końca świata i jeden dzień dłużej Gdańsk jest szczodry Gdańsk cieszy się dobrem jesteście wszyscy wspaniali Dziękuję wam dziękuję wam za to kocham was Szanowni państwo drodzy przyjaciele Chcę wam podziękować za to Że byliście tutaj I gdzie indziej Byliśmy razem wtedy Dziękuję że jesteście dziś ponownie I proszę Bądźmy za rok I w następne lata Dziękuję nie tylko w imieniu własnym Ale też rodziców Pawła i moim I na koniec jeszcze jedno Jako nawiązując do tego co powiedziałem Magda Dobro zwycięża Ale zwycięża też prawda Zwycięża przez Solidarność I zwycięża też wolność Witajcie Rok temu wydarzyło się Wielkie nieszczęście Straciliśmy prezydenta Ale jednocześnie uzyskaliśmy coś niesamowitego Wielki dar Wielki dar bycia razem Kochanek gdańszczanki Kochani gdańszczanie Dziękuję wam Za tę ciszę Solidarność Która wtedy odległa nasze miasto Dziękuję wszystkim tym Mieszkającym daleko stąd Nawet na innych kontynentach Za wszelki wyrazy wsparcia wtedy Które trwają do dzisiaj Dziś twoją myślą Obejmij My też Australię gdzie wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kwestują Na rzecz ofiar największy w historii pożarów Bycie solidarnymi tutaj niedaleko stąd 40 lat temu Strajkujący byli solidarni nie tylko ze sobą ale ze wszystkimi Niech dzisiaj po raz pierwszy w historii byłam wolontariuszką WOŚP Wielka życzliwość Uścisk dłoni uśmiech dobre słowo Jest często o wiele ważniejsze od tego Niż ten datek do puszki Za to wszystko wam bardzo dziękuję A dobro Niech będzie walutą obowiązującą nie tylko w Gdańsku Bo dobro nic nie kosztuje Dobro mnoży się I zawsze wraca Mnoży się I zawsze wraca Kochani Dzielmy się dobrem Nie tylko dziś