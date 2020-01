WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze jerzy owsiak + 3 nagroda noblawośpTomasz Grodzki Karolina Kołodziejczyk 4 godziny temu oprac. Arkadiusz Jastrzębski i inni ( 1 ) Finał WOŚP 2020. Prof. Tomasz Grodzki: Okriestra zasługuje na Nagrodę Nobla - Bez Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy stan wyposażenia polskich szpitali byłby inny. Orkiestra pobudza do działania także innych: dyrektorów... Rozwiń 28 Theme Wielkiej Świątecznej Pomo … Rozwiń Transkrypcja: 28 Theme Wielkiej Świątecznej Pomocy powoli dobiega końca Ze Szczecina przyjechał Marszałek Senatu Tomasz Grodzki Dobry wieczór panie marszałku Sprawdziłam w internecie że jest mózg Wylicytowania takiej Spotkania się z panem na Na obiad I później jest możliwość doprowadzenia Pana po Parlamentu Z tego co widzę 10 Ktoś zaproponował żebym mógł z panem się spod Jak pan zaskoczony tą kwotę No jestem mile zaskoczony Będę pełnił rolę przewodnika i gospodarza przy obiedzie Który będzie W gabinecie marszałka cena Dla dwóch osób Ale pamiętajmy że to wszystko jest dla dzieci Więc zachęcam do licytowania bo To cieszy że Chojno Dla chorych Dlatego żeby ich leczenie i diagnostyka Były coraz nowocześniejsze I co sklep Jest taką grą I jestem szczęśliwy że mogę być częścią Tego Przedsięwzięcia Co do którego mam absolutnie głębokie przekonanie że jak orkiestra Zasługuje na pokojową nagrodę Rozmawiałam wcześniej z doktorem haidarem mówił że 328 lat polska służba zdrowia bardzo się zmieniła Czy pan z perspektywy lekarza Może pan podzielić podobne Co pan o tym sądzi Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zmieniło Polską służbę zdrowia polskie szpital Jedna rzecz jest Bez WOŚP Stan wyposażenia po Szpital Zwłaszcza pediatryczny Byłby Absolutnie To nie tylko chodzi o te Ale chodzi o to że orkiestra Pobudza również inne Władze szpitala Władzę ministerialne władze wojewódzkie samorządowe Które rozumieją że nowoczesna medycyna To między innymi nowo Sprzęt Orkiestra była tak swego rodzaju stymulatorem Także to nie tylko Wartość tych pieniędzy która Płynie z orkiestry Ale również pewne Stymulacja do tego aby inni pomyśleli Że nowoczesna medycyna na którą Polacy zasługują Musi Być oparta między innymi nadał Nawiążę do tego co Pan powiedział przed chwilą że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zasługuje na pokojową Nagrodę Nobla czyli Jurek Owsiak i jego wielka orkiestr Rzeczywiście powinni do Jak będziemy pisać aplikacje Chętnie się podpisze jak komar