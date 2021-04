Film podkomisji Macierewicza. Giertych zapowiada pozew

Krzyk ofiar

Do tej pory żadna polska komisja, badająca przyczyny katastrofy smoleńskiej, nie zdecydowała się zaprezentować go publicznie. Zrobił to jedynie rosyjski komitet MAK w 2011 roku. Tamta konferencja przeszła jednak do historii z innych powodów - Rosjanie sugerowali wówczas, że znajdujący się na pokładzie samolotu gen. Andrzej Błasik, dowódca Sił Powietrznych RP był pod wpływem alkoholu.