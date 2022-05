"FAZ": Zaczyna wrzeć w bałkańskim kotle

W Serbii wpływy rosyjskie są prawdopodobnie jeszcze mocniejsze niż w samej Bośni. Wraz z wybuchem wojny w Ukrainie, na ulicach Belgradu odbywały się demonstracje popierające działania Moskwy. W ostatnich latach serbski prezydent intensywnie pielęgnował stosunki z Władimirem Putinem, dążąc jednocześnie do przystąpienia Serbii do UE. Aleksandar Vučić zauważył jednak, że zainteresowanie z Berlina ma świadczyć o "przyspieszonym i szybkim przystąpieniem jego kraju do UE".