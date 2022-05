Ataki rakietowe z Morza Czarnego. "Putin nie patrzy już na koszty"

– Nie widzę celu umieszczania na "Moskwie" pocisków nuklearnych. Po pierwsze, gdyby Rosjanie chcieli używać pocisków jądrowych, to mają do tego wiele innych systemów i środków. Po drugie, na "Moskwie" były duże pociski przeciwokrętowe P-1000 i P-500. Co prawda, w dawnych czasach były one w wersji atomowej, ale nie wiadomo czy dotrwały do obecnej chwili. Jeśli czegoś Rosjanie tam szukali to bardziej ksiąg kodowych czy tajnych dokumentów – uważa kmdr por. Tomasz Witkiewicz.