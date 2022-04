"Moskwa" trafiona pociskiem. "To był najlepszy okręt Rosjan w tamtym rejonie"

- Jeśli był to atak Neptunami, to Ukraińcy przetrzymali je tak długo i wybrali sobie najlepszy cel z możliwych. Najbardziej wartościowy. Pytanie tylko: czy Ukraina miała zdolność do samodzielnego wykrycia "Moskwy". Mógł on zostać wykryty dzięki pracy bezzałogowca. A możliwe, że to NATO przekazało informacje o położeniu krążownika. Neptun to pocisk nowoczesny, groźny i ponaddźwiękowy. Ma ponad 200-kilogramową głowicę. Trafienie dwoma pociskami okrętu, który nie do końca jest sprawny technicznie i ma braki w wyszkoleniu załogi, może spowodować duże straty. Jeśli jeszcze ma się szczęście, że trafi w łatwopalne miejsce, to może doprowadzić do zatopienia - uważa Tomasz Witkiewicz.