Fatalne informacje z Kremla. "Liczyliśmy na pęknięcie elit"

Zdaniem Wiśniewskiej Putin będzie miał jeszcze z czego finansować wojnę w tym roku. - Matematycznie znajdzie on pieniądze na rok 2023. Na przyszły rok, a będzie to rok wyborczy, prawdopodobnie już ich zabraknie - przyznała przedstawicielka Ośrodka Studiów Wschodnich. Z kolei zdaniem Kardasia, już w tym roku Kreml będzie odczuwał problemy, ale nie na tyle duże, by miało to wpływ na działania wojenne.