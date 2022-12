Rosja w ogniu. Płonie wielka fabryka

Pożary w Rosji nie ustają

To kolejny pożar, do jakiego w ostatnich tygodniach doszło w Rosji. W czwartek w Angarsku w obwodzie irkuckim na Syberii ogień objął rafinerię ANChK należącą do państwowego koncernu Rosnieft - podał niezależny rosyjski portal Meduza.