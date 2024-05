To nie był przypadek. "Otworzyło się pewne okno możliwości"

Fałszywa depesza w PAP. "Operacja informacyjno-psychologiczna"

- Jeżeli mamy do czynienia z działaniem, za które odpowiada strona białoruska albo rosyjska, a jest to prawdopodobne, to wówczas należy oceniać to jako operację informacyjno-psychologiczną - wskazał w rozmowie z Wirtualną Polską pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert ds. przeciwdziałania dezinformacji dr Michał Marek.