Fala komentarzy po śmierci 8-latka. "Nie wolno przejść koło tego obojętnie"

"Zmarł 8-letni, skatowany przez ojczyma i matkę Kamil. Chłopiec był bity, podpalany, polewany wrzątkiem i rzucony ma rozgraną płytę pieca węglowego. Nikt z dorosłych, także z tych z którymi mieszkał, mu nie pomógł. Panie prezydencie, panie Pawlak, kiedy wreszcie w Polsce wprowadzone zostaną w życie, przepisy na wzór brytyjskiego Serious Case Review - czyli obowiązku analizowania przyczyn każdego przypadku śmierci dziecka? Potrzebujemy pilnego wdrożenia przepisów, które pozwolą wyciągnąć konsekwencje ale także przygotować rekomendacje to tego co należy zmienić, aby takie przypadki jak najbardziej ograniczyć. Około 40 dzieci w Polsce pada rocznie ofiarami zabójstw, są przypadki - to często przypadki gdy oprawcami są rodzice. Prokuratura rocznie formułuje ok. 3,5 tys. aktów oskarżenia z art. 207 kodeksu karnego (fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad osobą najbliższą). Czas na prawdziwą #OchronęDzieci" - napisała posłanka Lewicy Katarzyna Kotula.